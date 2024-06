"Sie leben wie in einem Sanatorium": Liberov-Fotografen über russische Gefangene in der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Fotografen haben den Besuch russischer Kriegsgefangener als eines der größten emotionalen Traumata seit dem Beginn der groß angelegten Invasion beschrieben.

Die Fotografen Konstantin und Vlada Liberovs haben über den Besuch russischer Kriegsgefangener in der Ukraine gesprochen.

„Wir hatten Kontakt mit russischen Kriegsgefangenen, als wir ein Kriegsgefangenenlager besuchten. Das ist unser größtes emotionales Trauma während der Invasion“, erinnert sich Konstantin Liberov auf dem YouTube-Kanal Pryama Chervona.

Vlada Liberova fügte hinzu, dass es den russischen Kriegsgefangenen in der Ukraine gesundheitlich besser geht.

„Sie leben dort wie in einem Sanatorium. Dreimal am Tag ausgewogene Mahlzeiten nach Kalorien. Sie verbessern ihre Gesundheit. Zu der Zeit, als wir dort ankamen, gab es dort eine Menge Wagners, und die Wagners hatten Probleme, meist mit Hepatitis oder Tuberkulose. Wenn sie hierher kommen, werden sie umfassend betreut und versorgt. Sie verbessern sogar ihre Gesundheit. Es gibt sogar eine schicke Zahnarztpraxis. Sie können arbeiten, sie bekommen ein Gehalt dafür, das sie für Anrufe bei ihren Verwandten oder im Laden des Lagers ausgeben können. Und trotzdem bekommen sie dort ihr Gehalt. Was mich bei dieser ganzen Geschichte umgehauen hat, war der Moment, als die Ukraine in Stromausfällen versank, es gab keine Kommunikation. Aber sie hatten Kommunikation, sogar Licht. Sie schalteten sich einmal aus, und dann kam das Rote Kreuz, Gott, Gott, die Genfer Konvention, halt den Generator an“, sagt Vlada.

Die Haltung gegenüber ukrainischen Kriegsgefangenen in Russland ist ein unglaublicher Kontrast.