Die Leichen der Opfer wurden unter den Trümmern in New York hervorgeholt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am 27. Januar wurde die Beseitigung der Trümmer eines dreistöckigen Hauses in dem Dorf New York in der Region Donezk abgeschlossen. Rettungskräfte fanden die Leichen von fünf Menschen unter den Trümmern. Darüber berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk, Vadim Filashkin, in Telegram.

„Die Suchaktion hat fast zwei Wochen gedauert – die Retter haben die Überreste der Leichen aller fünf Opfer gefunden“, schrieb er.