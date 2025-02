Leichter Schnee und Regen werden in der Ukraine vorhergesagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Für Freitag, den 14. Februar, sagen die Meteorologen Schnee, manchmal Regen, Tauwetter am Tag und Nachtfrost voraus. Nach diesem Wochenende wird das kalte, frostige Wetter in der Ukraine wieder einsetzen, und die Kälte könnte erst nach dem 25. Februar nachlassen.

Quelle: Ukrhydrometeorologisches Zentrum, Meteorologin Natalija Didenko

Übersetzt von Didenko: .* „Das Wetter in der Ukraine ändert sich. Eine atmosphärische Front mit Schnee, Frost in der Nacht, aber mit kurzfristiger Erwärmung am Tag und Tauwetter wird zu uns kommen.“

Einzelheiten: Am 14. Februar wird das Wetter in der Ukraine voraussichtlich recht warm sein. Tagsüber wird es +1+6 Grad, im südlichen Teil +6+9 Grad; nachts werden -5-12 Grad vorhergesagt, im äußersten Westen +1-3 Grad.

Am Freitag wird eine Kaltfront aus dem Nordwesten den westlichen und nördlichen Regionen Schnee bringen, der teilweise auch den zentralen Teil betrifft. Morgen wird es im Süden und Osten keinen Niederschlag geben.

Am 14. Februar wird in Kiew Schnee erwartet. Es wird ein böiger Südwestwind herrschen. Die Temperatur in der Hauptstadt wird in der kommenden Nacht -6 Grad betragen, und tagsüber wird es bis zu +2 Grad warm.

Am Samstag, den 15. Februar, sind im Osten, Süden und Zentrum der Ukraine starke Niederschläge möglich – Schnee, Schneeregen und Regen im Süden.

Dem Meteorologen zufolge wird nach diesem Wochenende in der Ukraine wieder kaltes, frostiges Wetter herrschen. Vorläufigen Prognosen zufolge wird die Kälte nach dem 25. Februar nachlassen.