Leiterin der Europäischen Kommission trifft in Kiew ein - MP

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Leiterin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, ist in Kiew eingetroffen und wird vor der Werchowna Rada sprechen. Dies berichtete der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak am 4. November im Telegram.

„Heute ist die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen in Kiew eingetroffen. Wir warten auf ihre Rede im Parlament“, schrieb er.

Zuvor hatten die Medien über den angeblichen Besuch der EU-Kommissionspräsidentin in der Ukraine berichtet. Daraufhin bestätigte die stellvertretende Ministerpräsidentin für europäische und euro-atlantische Integration, Olha Stefanyshyna, dass von der Leyen rechtzeitig zur Veröffentlichung eines Berichts über die Fortschritte der Ukraine auf ihrem Weg in die EU in Kiew eintreffen würde und deutete an, dass dieser positiv ausfallen würde.