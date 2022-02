Lettland und Polen bereiten sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Angesichts der drohenden russischen Invasion in der Ukraine haben Lettland und Polen erklärt, dass sie bereit sind, im Falle eines militärischen Konflikts Ukrainer aufzunehmen.

Die lettische Innenministerin Maria Golubeva hat erklärt, das Land sei bereit, im Falle eines Krieges bis zu 10.000 Menschen aufzunehmen, berichtet die LSM.

Nach Angaben von Golubeva hat die Agentur bereits einen Plan entwickelt und ihn anderen Ministerien zur Bewertung vorgelegt. Sie hält es nicht für notwendig, sich jetzt auf die Zahlen zu konzentrieren, wie viele Lettland aufnehmen könnte, aber es sollte klar sein, wo und wie bis zu 10.000 Menschen untergebracht werden können.

Der polnische Innenminister Mariusz Kaminski sagte, das Land bereite sich auf verschiedene Szenarien vor, unter anderem auf einen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine aufgrund der Russlandkrise, berichtete RMF24.

„Aufgrund der Situation in der Ukraine bereiten wir uns natürlich auf verschiedene Szenarien vor. Eine davon ist das Vorgehen der Woiwodschaften im Zusammenhang mit einem möglichen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine, die wegen eines möglichen Konflikts in unserem Land einen sicheren Zufluchtsort suchen könnten“, sagte Kaminski.

Berichten zufolge haben die Woiwodschaften bereits entsprechende Schreiben an die Kommunalverwaltungen verschickt.

Krzysztof Kosinski, Bürgermeister von Ciechanow und Sekretär des Polnischen Städteverbands, berichtete, dass die Woiwodschaften mit Vertretern der lokalen Behörden Kontakt aufnehmen, um die Unterbringung möglicher Flüchtlinge aus der Ukraine zu klären.

„Die Woiwodschaften haben Kontakte zu Bürgermeistern und Stadtpräsidenten aufgenommen. Wir wurden gebeten, eine Liste von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge, die Anzahl der Personen, die wir aufnehmen können, die damit verbundenen Kosten und die Zeit für die Anpassung der Gebäude mit einer Empfehlung von bis zu 48 Stunden anzugeben“, sagte Kosinski.

„Wir müssen Internate, Freizeit- und Bildungszentren, Herbergen, Hostels, Hotels sowie Unterhaltungs-, Messe- und Sporthallen berücksichtigen“, so der Woiwode von Masowien, Konstantin Radziwill, in einem Schreiben an die Vertreter der lokalen Behörden.

Solche Daten sollten – angesichts des Zustroms von Flüchtlingen aus der Ukraine nach Polen – von allen Woiwodschaften erhoben werden.

„Die meisten sind auf den guten Willen der lokalen Behörden angewiesen. Es besteht kein Zwang, einen bestimmten Ort anzugeben, aber wir können es tun. Ich denke, dass die lokalen Regierungen für diese Zusammenarbeit mit der Regierung offen sein werden“, sagte Krzysztof Kosinski…