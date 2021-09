Libanesen versuchten, den Fluss nach Polen zu überqueren, kamen aber mit der aktuellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Wolhynien versuchten zwei illegale Migranten aus dem Libanon, die ukrainische Grenze zu Polen zu überqueren, wurden aber von ukrainischen Grenzschützern erwischt, berichtete der Pressedienst des staatlichen Grenzdienstes am Montag, 27. September.

Als sich die Ausländer dem Fluss näherten, verfingen sie sich zunächst in der Landmine der Grenzsoldaten, und nachdem sie explodiert war, ließen sie ihre Kleidung fallen und versuchten, nach Polen zu schwimmen. Die illegalen Einwanderer kamen jedoch mit der schnellen Strömung nicht zurecht und wurden nach mehrminütigem Kampf mit dem Wasser zurück ans ukrainische Ufer gespült – gerade als das Einsatzteam der Grenzschutzeinheit Ambukov dort eintraf. Der libanesische Pass eines der Männer wurde zusammen mit seiner weggeworfenen Kleidung direkt am Ufer gefunden.

Wie sich herausstellte, waren die libanesischen Staatsangehörigen legal in die Ukraine eingereist und hatten dann versucht, illegal nach Polen einzureisen. Ihr endgültiges Ziel war Deutschland.

Ein ukrainisches Gericht erwartet die Libanesen wegen des Versuchs, die Grenze zu verletzen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass ukrainische Grenzschutzbeamte zuvor am Grenzübergang Porubne an der Grenze zu Rumänien einen 16-jährigen Afghanen auf einem Ersatzreifen unter dem Anhänger eines Lastwagens gefunden haben. Davor wurden 24 „Fußballfans aus Brasilien“ in der Region Lemberg festgenommen, deren endgültiges Ziel EU-Länder waren.