Die Liquidierung eines Brandes in einer Fabrik in der Region Ternopil dauert an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Rettungskräfte fügten hinzu, dass es nach vorläufigen Informationen keine Verletzten und Opfer infolge des feindlichen Angriffs gab.

Die Beseitigung des Brandes in der Industrieanlage in der Region Ternopil dauert an. Darüber berichtete der Staatliche Dienst für Notfallsituationen der Region Ternopil auf seinem Telegram-Kanal.

Der Feind hat in der Nacht des 20. August einen der Industriebetriebe in der Region angegriffen, was einen Brand verursacht hat.

„Um die Folgen des Angriffs zu beseitigen, waren mehr als 90 Einsatzkräfte, 21 Einheiten der Ausrüstung und zwei Löschzüge im Einsatz. Derzeit ist das Feuer lokal begrenzt. Die Löscharbeiten gehen weiter“, heißt es in der Meldung.

Die Rettungskräfte fügten hinzu, dass es nach vorläufigen Informationen keine Opfer und Verletzten gibt.

Wie wir bereits berichteten, brach das Feuer in Ternopil in der Nacht während des Luftalarms aus. Die Einwohner der Stadt werden gebeten, den Aufenthalt auf der Straße zu begrenzen.