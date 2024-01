Die Logistik im Militär muss schneller werden - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat auf die Notwendigkeit hingewiesen, die militärische Logistik zu beschleunigen. Das Staatsoberhaupt sagte dies in einer Abendansprache, in der er die Ergebnisse der Stawka des Oberbefehlshabers am Dienstag, den 9. Januar, zusammenfasste.

„Die Hauptsache ist, dass die gesamte Logistik schneller werden muss. Wir haben auch über die Eröffnung neuer Produktionslinien für Waffen und Munition in der Ukraine gesprochen – in unseren Unternehmen und gemeinsam mit Partnern“, sagte der Präsident.

Selenskyj fügte hinzu, dass es bei dem Treffen auch um die Lieferungen ging, die die Ukraine in diesem Jahr erwartet.

„Bei all den bestehenden Problemen in der Welt ist unser umsichtiges, klares Herangehen an jeden Bedarf, an jede Gelegenheit in der Lage, die Verteidigungskräfte mit allem zu versorgen, was sie brauchen. Wir sehen, wie wir die ukrainischen Prioritäten in diesem Jahr umsetzen können: was dafür gebraucht wird, wer dafür gebraucht wird und welche Signale funktionieren können“, fügte der Staatschef hinzu.

Ihm zufolge hat die Stawka die Arbeit der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine, die Ergebnisse des Abschusses russischer Raketen und Drohnen gesondert und detailliert analysiert.

„Was ist gelungen. Worauf man zurückgreifen sollte. Wir arbeiten weiter und mit allen Partnern, um unsere Luftverteidigung zu stärken“, sagte der Präsident.