Lubinez: Eindringlinge werden wegen der ukrainischen Sprache brutal geschlagen und "in den Keller" geworfen

Für die ukrainische Sprache werden Eindringlinge in den vorübergehend besetzten Gebieten brutal geschlagen und „in den Keller“ geworfen. Der Ombudsmann Dmytro Lubinez berichtete von Eheleuten, die wegen ihrer Sprache Schikanen ertragen mussten.

Vor kurzem gelang es einem zivilen Ehepaar, das vorübergehend besetzte Gebiet der Region Cherson zu verlassen. Die Eheleute waren fast zwei Jahre in dem besetzten Gebiet, wo sie von den Invasoren schikaniert wurden.

„Die Frau wurde zweimal „in den Keller“ gebracht und schwer geschlagen, weil sie Ukrainisch sprach! Dreimal versuchten ein Mann und eine Frau, in das ukrainisch kontrollierte Gebiet zu gelangen: beim ersten Mal wurde ein Evakuierungsfahrzeug vor ihren Augen erschossen, beim zweiten Mal wurden die Ukrainer geschlagen. Erst der dritte Versuch war erfolgreich….. Die Frau sagt, als sie in dem kontrollierten Gebiet war, kniete sie nieder und küsste den Boden“, heißt es in dem Bericht