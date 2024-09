Lubinez: Rentner aus vorübergehend besetzten Gebieten können sich einer Fernidentifizierung unterziehen, wenn die Rentenzahlungen eingestellt wurden - Lubinez

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Wenn bei Rentnern aus den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine die Rentenzahlungen gestoppt wurden, müssen sie sich einem Fernidentifizierungsverfahren unterziehen, erklärte der Ombudsmann Dmytro Lubinez. Wie man das macht

Rentner aus den vorübergehend besetzten Gebieten (TOT) der Ukraine können sich einem Fernidentifizierungsverfahren unterziehen, wenn ihre Rentenzahlungen eingestellt wurden.

Dies erklärte der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Dmytro Lubinez, am Morgen des 23. September.

Um sich dem Fernidentifizierungsverfahren zu unterziehen:

Sie müssen sich auf dem Webportal des Pensionsfonds der Ukraine mit „Diia.Signature“ oder einer von der Bank ausgestellten elektronischen Signatur anmelden. Wählen Sie dann auf dem Webportal den Abschnitt „Antrag auf Identifizierung im Videokonferenzmodus“, füllen Sie alle mit einem Sternchen gekennzeichneten Felder aus und wählen Sie die bequemste Art der Videokommunikation (Google Meet, Zoom oder andere Plattformen).

Das Video-Identifizierungsverfahren findet frühestens nach 10 Werktagen und spätestens nach 30 Kalendertagen ab dem Antragsdatum statt.

Sollten Sie Schwierigkeiten mit der Wiederaufnahme der Rentenzahlungen haben, können Sie sich telefonisch an die Ombudsstelle wenden 0 800 501 720, 044 299 74 08 oder per E-Mail an [email protected].