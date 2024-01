Die Luftverteidigungskräfte haben 15 Shaheds zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht griffen die russischen Angreifer die Ukraine mit 35 Shahed-136/131 Angriffsdrohnen an. Luftverteidigungskräfte und Mittel haben 15 feindliche Drohnen zerstört. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 30. Januar mit.

Nach Angaben der Luftwaffe wurden „Shahed“ in den Richtungen Kirowohrad, Winnyzja, Kiew Regionen, Nord-Ost, Norden der Ukraine gestartet.

Wir werden daran erinnern, dass die russischen Truppen in der Nacht vom 28. auf den 29. Januar das Territorium der Ukraine mit 8 Drohnen-Kamikaze vom Typ Shahed-136/131 angegriffen haben. Die Luftverteidigungskräfte haben alle feindlichen Luftziele zerstört.