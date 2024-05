Die Luftverteidigungskräfte haben mehr als 40 russische Drohnen und Raketen abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die feindlichen Ziele wurden von Flugabwehrraketeneinheiten, Kampfflugzeugen, REB-Mitteln und mobilen Feuergruppen abgeschossen.

In der Nacht zum Sonntag haben die russischen Angreifer einen Raketen- und Luftangriff auf die Ukraine mit 14 Raketen und mehr als drei Dutzend Angriffsdrohnen durchgeführt. Fast alle von ihnen wurden zerstört. Dies berichtete der Kommandeur der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine Mykola Oleshchuk am 26. Mai in Telegram.

Ja, der Feind hat abgeschossen:

2 aeroballistische Raketen Ch-47M2 Dagger von Flugzeugen des Typs MiG-31K (Starts aus dem Luftraum des Gebiets Tambow – RF); * 12 Marschflugkörper Ch-101/Ch-555 von strategischen Flugzeugen des Typs Tu-95 TS (Startgebiet Gebiet Saratow – RF); * 31 Kampfdrohnen Shahed-131/136 (Starts – Primorsko-Achtarsk, Jeisk – RF, Kap Chauda – Krim). Im ukrainischen Luftraum kam es zu heftigen Luftangriffen. Feindliche Ziele wurden von Flugabwehrraketen, Kampfflugzeugen, elektronischer Kampfführung und mobilen Schießgruppen abgeschossen. Insgesamt wurden 12 Ch-101/Ch-555-Raketen und alle Shaheds abgeschossen.

„Luftziele wurden in den Regionen Mykolajiw, Odessa, Dnipropetrowsk, Poltawa, Saporischschja, Khmelnitsky, Kirowohrad, Winnyzja und Tschernihiw zerstört“, schrieb Oleshchuk und dankte allen, die für ein solches Ergebnis gesorgt haben.