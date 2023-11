Die Luftverteidigungskräfte haben in der Nacht alle feindlichen Drohnen zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Streitkräfte haben in der Nacht zum 24. November erneut versucht, die Ukraine anzugreifen, indem sie drei Kamikaze-Drohnen vom Typ Shahed abgeworfen haben. Dies meldete die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine in Telegram.

Das Militär stellte fest, dass der Feind heute Nacht drei Angriffsdrohnen aus südöstlicher Richtung angegriffen hat. Die Luftabwehrkräfte haben alle feindlichen Drohnen abgeschossen.

„Alle drei („Shahed“ – Anm. d. Red.) wurden von Kräften und Mitteln der Luftwaffe zerstört“, heißt es in der Nachricht.

Wir werden daran erinnern, dass in dieser Nacht in der Region Chmelnyzkyj Explosionen zu hören waren. Die örtlichen Behörden behaupteten, dass in der Region die Luftabwehr arbeitete. Überwachungskanäle berichteten, dass russische Drohnen von zwei Seiten Starokonstantinov angegriffen haben.