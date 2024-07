Die Luftverteidigungskräfte schossen 25 der 38 Shaheds in der Nacht ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In der Nacht zum 25. Juli 2024 griffen russische Truppen die Ukraine mit 38 Shahed-Angriffsdrohnen an. Die Luftverteidigungskräfte haben 25 Shaheds zerstört.

Dies teilte der Kommandeur der Luftwaffe, Mykola Oleshchuk, mit.

Die Russen starteten die Drohnen von Kap Chauda auf der Krim und von Primorsko-Achtarsk in Russland aus.

„In der vergangenen Nacht setzte der Feind 38 Angriffsdrohnen vom Typ Shahed-131/136 ein und griff die ukrainische Infrastruktur in mehreren Richtungen an, insbesondere im Süden der Region Odessa und in den zentralen Regionen der Ukraine“, hieß es in der Erklärung.

Der Luftangriff wurde von Flugabwehrraketentruppen und Einheiten der elektronischen Kriegsführung der Luftwaffe sowie von mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt. Infolge des Luftkampfes wurden 25 Angriffsdrohnen abgeschossen. Drei weitere „Shahids“ gingen verloren, nachdem sie die Staatsgrenze zu Rumänien überschritten hatten.

Die Luftverteidigungskräfte operierten in den Regionen Odessa, Cherson, Mykolajiw, Kyjw, Sumy, Schytomyr und Tscherkassy.