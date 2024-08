Die Luftverteidigungskräfte schossen in der Nacht 60 Shaheds und zwei Raketen ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In der Nacht des 29. August 2024 griff der Feind die Ukraine mit drei Ch-59/69-Lenkraketen und 74 Shahed-131/136-Angriffsdrohnen an. Die Luftverteidigungskräfte schossen 60 Shaheds und zwei Raketen ab.

Dies berichtete der Kommandeur der Luftwaffe Mykola Oleshchuk

„Die Russen haben die Shahed von Primorsko-Achtarsk, Kursk, Yeysk, Russland aus gestartet. Die russischen Truppen griffen mit Raketen aus dem Luftraum der Regionen Kursk und Belgorod an. Es wurden zwei Raketen aus der gleichen Richtung abgefeuert, deren Typ derzeit noch ermittelt wird.

„Die Luftstreitkräfte, die Flugabwehrraketentruppen, die elektronische Kriegsführung und die mobilen Feuerkräfte der ukrainischen Luftwaffe und der ukrainischen Verteidigungsstreitkräfte wurden eingesetzt, um den Luftangriff abzuwehren. Als Ergebnis der Luftabwehrschlacht wurden zwei Ch-59/69 Lenkraketen und 60 Shahed-131/136 Angriffsdrohnen abgeschossen. Weitere 14 Angriffsdrohnen sind auf dem Territorium der Ukraine abgestürzt“, sagte Oleshchuk.

Die Luftabwehr war in den Regionen Charkiw, Tscherkassy, Kirowohrad, Kyjw, Poltawa, Dnipro, Cherson, Sumy und Donezk im Einsatz.

In der Nacht und am Morgen des 29. August hat die russische Armee Angriffsdrohnen auf Kiew abgefeuert. Der Luftalarm wurde zweimal ausgerufen und dauerte fast 6 Stunden. Die Luftverteidigungskräfte zerstörten etwa ein Dutzend „Shaheds“. Die Wrackteile der Drohnen fielen in mehrere Stadtteile. Es gab keine Berichte über Verletzte.