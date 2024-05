Die Luftwaffe hat den Wert des Flugzeugs ASC 890 eingeschätzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das von Schweden für die Ukraine bereitgestellte Langstrecken-Radarerkennungsflugzeug ASC 890 wird eine leistungsstarke Verstärkung für die F-16-Jäger sein. Das sagte der Sprecher der Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte Ilja Jewlasch am Donnerstag, den 30. Mai, in der Sendung TV-Marathon.

„Dieses Flugzeug ist einzigartig in seiner Art. Es ist die Art von AWACS, die jeder kennt. Ein Flugzeug, das mit Radar fliegt, um Ziele zu beleuchten und zu erkennen. Die Russen haben ein solches Flugzeug. Wir haben bereits zwei von ihnen zerstört. Damit können wir Ziele aufspüren, wie z.B. die Shaheds, wenn sie versuchen, sich irgendwo in den Flussmündungen zu verstecken, es wird sie von oben sehen und beleuchten“, sagte er.

Die ASC 890 wird in der Lage sein, russische Raketen und Flugzeuge auf größere Entfernungen aufzuspüren, sagte Yevlash.

„Wir werden auch schon bei einer frühen Annäherung Raketen, feindliche Flugzeuge, einschließlich dieses Flugzeugs erkennen können Radarstationen des Feindes zu fixieren, können ihre Koordinaten zu erkennen, die in der Regel helfen, unsere Systeme und Flugzeuge, einschließlich der F-16, die eine leistungsfähige Verstärkung davon sein wird, um Ziele aus einer sicheren Entfernung zu identifizieren und beleuchten sie für die Streitkräfte“, sagte der Sprecher.

Wir werden daran erinnern, dass Schweden am 29. Mai ein Rekordpaket an Militärhilfe für die Ukraine in Höhe von mehr als 1,1 Milliarden Euro angekündigt hat. Darin enthalten ist zum ersten Mal das Flugzeug ASC 890.

Heute wurde außerdem bekannt, dass die Ukraine zwei ASC 890 erhalten wird.