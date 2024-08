Biden erwähnte die Ukraine am Ende seiner Karriere auf dem Parteitag der Demokraten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der amerikanische Regierungschef betrachtet den jüngsten Gefangenenaustausch mit der Russischen Föderation und die Verstärkung der Anti-Terror-Operation, den Beitritt von Schweden und Finnland als einen seiner Erfolge.

US-Präsident Joe Biden hat in seiner Rede auf dem Parteitag der Demokraten in Chicago den Widerstand der Ukraine gegen die Aggression der Russischen Föderation als einen seiner Erfolge bezeichnet, berichtete Voice of America.

„Ich habe fast 190 Stunden mit meinen Partner-Staatschefs in Europa verbracht, um die Antiterror-Operation zu stärken. Wir haben es geschafft, wir haben Europa geeint, was seit Jahren nicht mehr geschehen ist, indem wir Schweden und Finnland in die NATO-Operation aufgenommen haben“, sagte er.

Biden betonte mit Blick auf sich selbst und Kamala Harris, dass „wir uns niemals vor Putin beugen werden“.

„Putin dachte, er würde Kiew in drei Tagen übernehmen. Drei Jahre später ist die Ukraine immer noch frei“, sagte der amerikanische Präsident.

Zu seinen Erfolgen zählte er auch den jüngsten Gefangenenaustausch mit Russland, der „die Rückkehr von Amerikanern ermöglichte, die dort illegal festgehalten werden.“

Biden wies darauf hin, dass seine Regierung unermüdlich daran arbeitet, einen Waffenstillstand im Krieg zwischen Israel und der Hamas sowie die Lieferung humanitärer Hilfe zu erreichen.

Er forderte die Amerikaner auf, für Harris zu stimmen und sagte, er hege keinen Groll gegen diejenigen, die ihn zum Rückzug von der Präsidentschaftswahl überredet hätten.

„Amerika, ich habe Ihnen das Beste gegeben. Ich habe Ihnen 50 Jahre lang das Beste gegeben. Ich hoffe, Sie wissen, wie dankbar ich Ihnen allen bin“, schloss der amerikanische Präsident seine Rede.