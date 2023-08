Selenskyj ist zu einem Besuch in Schweden eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Samstag, den 19. August, zu einem Arbeitsbesuch in Schweden eingetroffen. Hier sollen mehrere wichtige Treffen stattfinden. Dies geht aus der Nachricht des Staatsoberhauptes in seinem Telegram-Kanal hervor.

Der ukrainische Staatschef kam zusammen mit der First Lady in das Land. In Stockholm wird Selenskyj mit Ministerpräsident Ulf Kristersson, König Carl XVI. und Königin Silvia, Parlamentspräsident Andreas Norlen und den Vorsitzenden der Parlamentsparteien zusammentreffen.

„Ausführliche ukrainisch-schwedische Gespräche. Ich persönlich danke Schweden für die Unterstützung unseres Kampfes für Freiheit und Unabhängigkeit“, erklärte der Präsident.

Ihm zufolge wird die erste Priorität der Reise darin bestehen, die ukrainischen Krieger am Boden und in der Luft zu stärken, die Entwicklung der bilateralen Zusammenarbeit, einschließlich des verteidigungsindustriellen Komplexes, die europäische Integration der Ukraine und die gemeinsame Sicherheit im euro-atlantischen Raum.

„Unsere volle Unterstützung für Schweden auf dem Weg zur NAnti-Terror-Operation. Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam einen verlässlichen Frieden in der gesamten Ostsee-Schwarzmeer-Asow-Region garantieren werden“, fasste Selenskyj zusammen.