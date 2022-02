Lukaschenko erwägt, in den Krieg einzutreten - COC

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der weißrussische Machthaber Alexander Lukaschenko wird höchstwahrscheinlich in den nächsten Stunden entscheiden, ob er sich am Krieg Russlands gegen die Ukraine beteiligen wird. Dies berichtet die UP am 27. Februar unter Berufung auf das Center for Defense Strategies.

Sollte sich Lukaschenko zu einem solchen Schritt entschließen, würde dies den Einsatz aller Kräfte und Mittel der belarussischen Streitkräfte gegen die ukrainischen Verteidigungskräfte bedeuten, so das Zentrum für Verteidigungsstrategien.

Der einzige Grund für eine solche Entscheidung wäre, dass Lukaschenko völlig abhängig ist, auch vom russischen Präsidenten Wladimir Putin, was seine eigene Sicherheit betrifft.

„Diese Entscheidung trägt in keiner Weise dem Frieden und der Freundschaft zwischen den Völkern der Ukraine und Weißrusslands Rechnung, die seit Jahrhunderten bestehen. Belarussen und Ukrainer haben in der Geschichte noch nie gegeneinander gekämpft. Wir sind brüderliche Völker und können nicht gegeneinander in den Krieg ziehen. Wenn diese Entscheidung getroffen und umgesetzt wird, wäre das eine weitere Tragödie historischen Ausmaßes für Putin und Lukaschenko“, heißt es in dem Bericht.

Der CLC betonte, dass die belarussischen Militärs möglicherweise nicht verstehen, wohin sie gehen – ihre Fernsehsendungen sind voll mit Propaganda über angebliche „Nazis“.

„Möglicherweise werden ihnen die Aufgaben nicht erklärt und sie verstehen nicht viel von dem, was vor sich geht. Sie wissen vielleicht nichts von den großen Verlusten der Russen in der Ukraine in den letzten Tagen. Wir sollten jeden, den wir in RB kennen, anrufen und anschreiben, ihnen davon erzählen und sie bitten, keinen Krieg gegen die Ukrainer zu führen. Mütter und Ehefrauen – lasst eure Männer nicht in den Tod gehen“, betonte der CLC.

Nach Informationen, die ZN.UA aus diplomatischen Kreisen erhalten hat, bereiten sich Einheiten der belarussischen Sondereinsatzkräfte auf eine Luftlandung in der Ukraine vor. Die Landeorte sind die Richtungen Kiew und Schytomyr.

Vor diesem Hintergrund rief der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Lukaschenka an. Einzelheiten des Gesprächs werden nicht berichtet.

Am Vorabend gab Lukaschenko zu, dass der Beschuss der Ukraine unter anderem vom weißrussischen Territorium aus erfolgte. Er betonte, dass die Ukraine „Weißrussland zu einer besonderen Operation drängt, um seine Bürger zu schützen“…