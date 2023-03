Luxemburg hat 14 gepanzerte Krankenwagen in die Ukraine geschickt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Luxemburg hat 14 gepanzerte Krankenwagen des britischen Unternehmens Venari in die Ukraine geschickt. Dies teilte die ukrainische Botschaft in Belgien und Luxemburg am Sonntag, den 12. März, mit.

„Die Fahrzeuge werden bald an die Frontlinie geschickt, wo sie ihre Hauptaufgabe erfüllen werden – das Leben unserer Verteidiger, die unseren Staat verteidigen, sowie der Zivilisten zu retten, die ständig dem barbarischen russischen Beschuss zum Opfer fallen“, heißt es in der Erklärung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die humanitäre Aktion im Rahmen der Initiative Ukraine is calling durchgeführt wurde, die von der Gemeinschaft der Ukrainer in Luxemburg LUkraine asbl organisiert und von der ukrainischen Botschaft in Belgien und Luxemburg unterstützt wird.

Ziel dieser Initiative war es, 10 Mio. Euro für den Kauf von 112 Krankenwagen und Feuerwehrautos zu sammeln.

Die ukrainische Botschaft bedankte sich bei allen Beteiligten für die Unterstützung unseres Landes.