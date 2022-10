In Luzk und Kovel wird es zu Stromausfällen kommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Wolhynien sind die Techniker noch dabei, die Stromversorgung wiederherzustellen, die nach dem feindlichen Beschuss am 22. Oktober unterbrochen war. Insbesondere einige Einwohner von Luzk und Kovel sind weiterhin ohne Strom.

In Kovel wird es den ganzen Tag über zu Stromausfällen kommen. Dies gab der Bürgermeister von Kovel, Igor Chayka, bekannt.

„Die Stromausfälle in der Stadt werden einen Tag lang andauern! Auch im Stadtrat gibt es kein Licht… Das alternative System ist leider nicht so leistungsfähig, solange die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind. Die Stromingenieure haben einen Zeitplan für Stromausfälle versprochen“, so Chaika.

In Luzk ist die Situation ähnlich. Der stellvertretende Leiter der Abteilung für Informationsarbeit der Stadtverwaltung von Luzk, Olexander Olishevskyi, erklärte in einem Kommentar gegenüber Suspilne, dass einige Häuser in Luzk aufgrund überlasteter Netze immer wieder ohne Strom sind. Insbesondere im Mikrobezirk 40 der Stadt, in dem am Vortag der Strom wiederhergestellt worden war, kam es am Morgen des 24. Oktober zu einem teilweisen erneuten Stromausfall…