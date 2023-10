Lwiw, Odessa und Bukovel übertrafen Kiew in Bezug auf die durchschnittlichen Hotelzimmerpreise

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die durchschnittlichen Kosten für Hotelzimmer in Lwiw, Odessa und Bukovel waren im August-September höher als in der Hauptstadt der Ukraine.

Dies geht aus einer Marktanalyse von Hotel Matrix hervor, einem webbasierten Hotelanalysedienst.

Der durchschnittliche Zimmerpreis in Bukovel betrug Hrywnja 3210 pro Nacht, in Lwiw – Hrywnja 2410, in Odessa – Hrywnja 2302 und in Kiew – Hrywnja 1873.

Im September lag die Hotelauslastung in Kiew jedoch bei bis zu 38% des Zimmerbestands und in Lwiw bei bis zu 60%. In Bukovel betrug sie bis zu 68% (gegenüber 86% im August) und in Odessa bis zu 29% (35% im August).

So lag der durchschnittliche Umsatz pro Zimmer und Tag im September in Bukovel bei 2.186 Hrywnja, in Lwiw bei 1.436 Hrywnja, in Odessa bei 668 Hrywnja und in Kiew bei 654 Hrywnja.