Ein Mädchen wurde wegen Äußerungen über russische Musik aus einem Café im Dorf Pohreby in der Region Kiew geworfen. Die Polizei hat ein Verwaltungsprotokoll für die Einrichtung erstellt, teilte das Innenministerium der Ukraine mit.

„Zu dem beschämenden Fall, in dem ein Mädchen wegen Bemerkungen über russische Musik aus einem Café in der Region Kiew verwiesen wurde. Die Polizei hat ein Protokoll gemäß Teil 1 des Artikels 155 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten erstellt. Nach einem Gerichtsurteil muss der Besitzer des Cafés eine Geldstrafe zahlen“, so das Innenministerium.

Das Video zeigt das Lied „The Best Day“ von Grigory Leps, das in dem Café gespielt wird.

„Das konnte die Ukrainer nur verärgern und sie machten Bemerkungen. Eine Frau forderte sie auf, nicht mehr in der Sprache des Eindringlings zu singen, woraufhin die ‚Leps-Liebhaber‘ aggressiv reagierten. Es kam zu einem Konflikt, der nicht ohne polizeiliches Eingreifen auskam“, erklärte das Innenministerium.