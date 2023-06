Im Mai hat Ukrsalisnyzja seine Getreideexportlieferungen fast halbiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Mai 2023 transportierte die ukrainische Eisenbahn für den Export 1 Million 141 Tausend Tonnen, was fast doppelt so viel ist wie im April (2 Millionen 126 Tausend Tonnen). Die Informations- und Analysepublikation Rail.insider berichtet.

„Darüber hinaus sank im Mai die Getreideverladung in den Netzen von Ukrsalisnyzja – auf 1 Million 372 Tausend Tonnen. Der Anteil des Getreides am Gesamtfrachtaufkommen sank auf 13%. Das durchschnittliche tägliche Ladevolumen betrug 44 Tausend Tonnen. Gleichzeitig gibt es eine positive Dynamik: in der letzten Maiwoche stieg die durchschnittliche tägliche Ladung auf 50-69 Tausend Tonnen (vorher schwankte das Volumen im Bereich von 30-35 Tausend Tonnen),“ – heißt es im Bericht.

Stellvertretender Direktor der Abteilung für kommerzielle Arbeit Ukrsalisnyzja Valery Tkachev erklärte, dass die positive Dynamik in erster Linie auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass die Wiederaufnahme der Getreidekorridor, insbesondere hat dies einen positiven Einfluss auf die Entladung von Getreideprodukten in den Häfen von Odessa: 31. Mai war es 46 Tage, und eine Woche zuvor – 181 Auto.

Es wird auch berichtet, dass in der letzten Woche gab es Tage, an denen sogar 650 Waggons pro Tag entladen wurden, aber die „normalen“ Zahlen (etwa 1.000 Waggons pro Tag) noch nicht erreicht worden, weil Russland nicht die Durchfahrt von Schiffen zu Yuzhny Hafen zu koordinieren.