Das Main Intelligence Directorate hat Ziele in drei russischen Regionen angegriffen - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Lipezk zielten die Drohnen auf das Nowolipezker Hüttenwerk und eine lokale Traktorenfabrik.

Drohnen der Hauptnachrichtendirektion (Main Directorate of Intelligence) des ukrainischen Verteidigungsministeriums haben in der Nacht zum Montag militärische Einrichtungen in den russischen Regionen Belgorod, Woronesch und Lipezk angegriffen. Dies berichtete die Ukrajinska Prawda unter Berufung auf eine Quelle in der Hauptdirektion des Geheimdienstes am 17. Juni.

„Das Ziel der Drohne war das Nowolipezker Hüttenwerk und eine örtliche Traktorenfabrik: beide Unternehmen werden vom Aggressor für militärische Zwecke genutzt“, so die Quelle. In der Nähe der genannten Anlagen hörten die Anwohner Explosionsgeräusche und die Arbeit der Luftabwehr“, heißt es in dem Bericht.

Die Gouverneure der Regionen Lipezk und Woronesch berichteten ebenfalls über die Luftbedrohung. Und nach Angaben von Anwohnern in sozialen Netzwerken waren gegen drei Uhr morgens Ortszeit Explosionen über dem Gebiet Woronesch zu hören.

Informationen über die Folgen der Angriffe werden noch geklärt.

Unterdessen berichtet der Telegram-Kanal ASTRA, dass zwei angeblich abgeschossene Drohnen auf das Gebiet der Novolipetsk Iron and Steel Works gefallen sind. Dabei wurde eine Rohrleitung in einer der Werkshallen des Unternehmens beschädigt.

Das russische Verteidigungsministerium teilt seinerseits mit, dass die Luftabwehr in der Nacht angeblich eine Drohne über dem Gebiet Belgorod, zwei über dem Gebiet Woronesch und drei über dem Gebiet Lipezk „abgeschossen“ hat.