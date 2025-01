Ein Mann und eine Frau wurden bei einem Mörserbeschuss in Beryslaw getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Infolge des Beschusses erlitten eine 68-jährige Frau und ein 1972 geborener Mann lebensgefährliche Verletzungen, sagte der Vorsitzende der regionalen Militärverwaltung.

Während des Mörserbeschusses in Beryslaw in der Region Cherson wurden zwei Menschen getötet. Darüber berichtete am Samstag, den 18. Januar, der Leiter der regionalen Militärverwaltung der Region Cherson, Alexander Prokudin.

„Die Russen haben in Beryslaw zwei Menschen getötet. Heute Nachmittag hat die Besatzungsarmee die Siedlung mit einem Mörser beschossen. Infolge des Beschusses erlitten eine 68-jährige Frau und ein 1972 geborener Mann lebensgefährliche Wunden. Ich spreche den Familien der Opfer mein Beileid aus“, schrieb Prokudin in seinem offiziellen TG-Kanal.