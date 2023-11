Ein Mann, der einen Überfall auf eine Tankstelle verübt hat, wurde in Vorkarpaten festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Mann, der mit einem Messer und einer Pistole eine Tankstelle überfallen hat, wurde in der Region Vorkarpaten festgenommen. Das berichtet die Polizei des Gebiets Iwano-Frankiwsk.

Es wird festgestellt, dass der Angreifer mit seinem Auto an der Tankstelle in der Stadt Dolyna angekommen ist. Auf dem Gelände der Tankstelle bedrohte der Mann den Tankstellenbetreiber mit einem pistolenähnlichen Gegenstand und forderte ihn auf, das Mobiltelefon herauszugeben. Dann näherte sich der Räuber dem Kassenbereich, zog einen messerähnlichen Gegenstand heraus, richtete ihn auf die Kassiererin und zwang sie, ihm das gesamte Geld aus der Kasse zu geben – mehr als 10 Tausend Hrywnja. Nachdem er das Bargeld und das Mobiltelefon an sich genommen hatte, verließ der Angreifer eilig die Tankstelle und fuhr mit einem Auto in unbekannte Richtung davon.

Nachdem die Polizei einen operativen Hinweis erhalten hatte, hielt sie in dem Dorf Piylo im Bezirk Kalush den Toyota Yaris an, in dem der Angreifer vermutlich unterwegs war. Das Auto wurde von einem 37-jährigen Einwohner von Dolyna gefahren. Bei der Inspektion des Fahrzeugs fand die Polizei gestohlenes Geld, ein Messer und eine Pistole.

Der Beschuldigte wurde festgenommen. Er wurde für verdächtig erklärt, einen Raubüberfall unter Kriegsrecht begangen zu haben. Das Gericht wird eine Maßnahme der Zurückhaltung für den Häftling wählen.

