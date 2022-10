Medien haben den Fahrer des Lastwagens auf der Krim-Brücke benannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Lastwagen, der am 8. Oktober auf der Krim-Brücke explodierte, könnte von dem 52-jährigen Mahir Jussubow gefahren worden sein, meldete der russische Telegram-Kanal Mash.

Nach vorläufigen Informationen war der Lastwagen den ganzen September über in der Region Krasnodar unterwegs gewesen. Bereits am 22. September wurde er am Kontrollpunkt Tsukerovaya Balka gesichtet. Es fuhr von Rostow nach Krasnodar und von dort in die Bezirke Krasnoarmeyskiy, Slavinskiy und Temryukskiy, wo es fünfmal aufgenommen wurde.

Am Freitag, dem 7. Oktober, erschien es im Bezirk Kanevskiy und fuhr in den Bezirk Poltawa, nachdem es von den Kameras verschwunden war.

Am nächsten Tag, dem 8. Oktober, war das Auto in der Siedlung Strelka. Die Strecke zwischen den letzten beiden Punkten der Route hätte in einer halben Stunde zurückgelegt werden können, aber das Auto legte sie in sechs Stunden zurück, so Mash.

Um 05:52 Uhr fuhr der Van auf eine Brücke und um 06:05 Uhr explodierte er. Mahir hat seit vorgestern keinen Kontakt mehr zu seiner Familie.

Zuvor war im Internet ein kurzes Interview mit dem Besitzer des Lastwagens, Samir Yusubov, aufgetaucht. Er sagte, er habe das Fahrzeug nicht gefahren, sondern sein Onkel, dessen Namen er aber nicht nannte…