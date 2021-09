Mehr als 132.000 Ukrainer wurden gegen COVID geimpft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Ukraine sind an einem Tag 132.246 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch, 29. September, mit.

Am Vortag hatten 75 188 Personen eine Dosis des Impfstoffs erhalten und 57 058 hatten ihre Impfung abgeschlossen (zwei Dosen erhalten).

Im Laufe des Tages wurde die Bevölkerung von 933 mobilen Teams, 3 219 Impfstellen und 370 Impfzentren geimpft.

Seit Beginn der Impfkampagne im Land wurden 6.926.719 Menschen geimpft, von denen 6.926.717 eine Einzeldosis erhielten und 5.565.270 vollständig immunisiert wurden (zwei Dosen).

Insgesamt wurden in der Ukraine bereits 12 491 987 Menschen gegen das Coronavirus geimpft.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Gesundheitsministerium bereits einen Zeitplan für die Einführung innovativer COVID-Medikamente in den Regionen angekündigt hat. Die Medikamente können Patienten mit COVID verabreicht werden, die keinen Sauerstoff benötigen, aber ein hohes Risiko für eine schwere Erkrankung haben.

Außerdem wurde berichtet, dass in der Ukraine 35.000 Impfstoffdosen veraltet sind. Das Gesundheitsministerium ergreift Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der verfügbare Impfstoff rationell eingesetzt wird.