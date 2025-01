Mehr als 2,5 Millionen Ukrainer erhalten eine Rente von weniger als 3.000 Hrywnja

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

26% oder 2,68 Millionen ukrainische Rentner erhalten eine Rente von weniger als Hrywnja 3.000. Die durchschnittliche Höhe einer solchen Rente beträgt 2.759,86 Hrywnja, so die offene Datenplattform Opendatabot. Weitere 1,26 Millionen Menschen (12%) erhalten eine Rente von mehr als 10.000 Hrywnja, mit einem Durchschnitt von 15.379,97 Hrywnja. Etwa 27% der Rentner arbeiten weiter und erhalten derzeit eine durchschnittliche Rente von 6.302,76 Hrywnja. Traditionell erhalten die Rentner in Kiew die höchsten Zahlungen – 8.017,65 Hrywnja. Das ist mehr als ein Drittel höher als der nationale Durchschnitt. Die niedrigsten Zahlungen gibt es in der Region Ternopil: uAH 4.484,69. Das sind 23% weniger als der Durchschnitt. Insgesamt gibt es in der Ukraine 10,34 Millionen Rentner: Der Staat kürzt die Sozialausgaben und nimmt Geld von den Konten der Rentner. Was ist los? Ab dem 1. Januar 2025 beträgt die Durchschnittsrente in der Ukraine 5.789 Hrywnja, das ist etwa ein Drittel weniger als die realen Lebenshaltungskosten.