Mehr als 4 Tausend Unternehmen wurden in den letzten vier Jahren von 14 Ukrainern gegründet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Opendatabot betrachtet natürliche und juristische Personen mit mehr als 100 eröffneten Unternehmen als Massengründer.

Vierzehn Massengründer haben in den letzten vier Jahren in der Ukraine 4003 Unternehmen gegründet. Solche Daten am Mittwoch, 22. Mai, zitiert die Plattform für die Arbeit mit offenen Daten Opendatabot.

Eine Rekordzahl von Unternehmen hat Ilnitsky Witalij Pawlovich gegründet – 1399 Unternehmen seit Anfang 2020. Es ist erwähnenswert, dass der Geschäftsmann auch in diesem Jahr seine Führungsposition selbstbewusst behauptet. Seit Anfang des Jahres eröffnet er etwa 3-4 Unternehmen pro Tag: 507 Unternehmen in fünf Monaten.

An zweiter Stelle steht Seko Sergey Alexandrovich – nach den Daten der UGR ist er der Gründer von 810 Unternehmen. Tretiak Witalij Valentinovich Tretiak rundet die Top drei der Serienunternehmer ab: 436 Unternehmen in den letzten 4 Jahren.

Laut Opendatabot meldet fast die Hälfte der Seriengründer Unternehmen in Kiew an – 1766 Unternehmen oder 44,1% der Gesamtzahl. Ebenfalls beliebt bei Seriengründern sind die Region Lwiw (8,4%), die Region Kyjw (7,6%), die Region Odessa (5,8%) und die Region Dnipropetrowsk (4,3%).

Fast ein Drittel der Unternehmen, die von Massengründern gegründet wurden, sind im Bereich Großhandel tätig. Weitere 6% – im Bereich des Land- und Pipelinetransports und 5,5% im Bereich des Sicherheitsdienstes.

