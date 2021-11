Mehr als 9 Millionen Ukrainer sind vollständig gegen COVID geimpft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mehr als 9 Millionen Menschen in der Ukraine sind seit Beginn der Impfkampagne vollständig gegen das Coronavirus COVID-19 geimpft worden. Allein in den letzten 24 Stunden wurden im Land 294.855 Dosen verabreicht und damit die Zahl von gestern übertroffen, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch, den 17. November, mitteilte.

So wurde am Dienstag die erste Impfdosis an 114 029 Personen und die zweite an 189 826 Personen verabreicht. Gestern gab es 1.122 mobile Teams, 3.252 Impfstellen und 451 Impfzentren.

Die meisten Impfungen wurden von Pfizer durchgeführt – 135.701. Kleinere Mengen an Impfstoffen wurden mit Sinovac- 122.634, AstraZeneca- 26.182 und Moderna- 10.338 verabreicht.

Seit Beginn der Impfkampagne wurden 12.445.581 Personen geimpft, von denen 12.445.579 eine Einzeldosis erhielten und 9.068.241 vollständig immunisiert wurden und zwei Dosen erhielten. Insgesamt wurden 21.513.820 Impfungen durchgeführt.

Anzahl der COVID -Impfungen in ukrainischen Regionen pro Tag (zweite Dosis):