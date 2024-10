Mehrere Länder streben ein Bündnis über Langstreckenwaffen für die Ukraine an - Präsident

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die USA, Deutschland, Frankreich und Italien bemühen sich um eine Allianz in der Frage, ob die Ukraine Langstreckenwaffen auf Ziele auf dem Territorium der Russischen Föderation einsetzen darf.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erklärt, dass die USA, Deutschland, Frankreich und Italien versuchen, sich in der Frage zu verbünden, ob die Ukraine Langstreckenwaffen auf Ziele auf dem Territorium der Russischen Föderation einsetzen darf. Er sagte dies auf einer Pressekonferenz im Anschluss an seine Teilnahme an der Sitzung des Europäischen Rates.

„Von den Staats- und Regierungschefs der Länder, mit denen ich über Langstreckenwaffen gesprochen habe (die Vereinigten Staaten, Deutschland, Frankreich und Italien), gab es sehr positive Signale, aber wir müssen verstehen, dass diese Länder ein Bündnis unter sich wollen, um der Ukraine die Erlaubnis zum Einsatz dieser Waffen zu geben“, sagte Selenskyj.

Er fügte hinzu, dass er es sehr begrüßen würde, wenn die USA als Hauptgeldgeber der ukrainischen Verteidigung dies positiv sehen und entschlossener vorgehen würden

Wir erinnern Sie daran, dass der britische Außenminister David Lammy sagte, dass die Entscheidung über die Aufhebung der Beschränkungen für die Ukraine beim Einsatz westlicher Langstreckenwaffen auf militärische Ziele auf russischem Territorium noch vor Winterbeginn getroffen werden würde.