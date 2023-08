Mehrere Regionen sind in Alarmbereitschaft: Der Grund dafür ist bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum Dienstag, den 8. August, wurde in der Ostukraine Luftalarm ausgerufen, wie aus der Alarmkarte hervorgeht.

Als Grund nannte die Luftwaffe eine ballistische Bedrohung.

„Drohender Einsatz ballistischer Waffen in den Gebieten, in denen der Alarm ausgerufen wurde! Ignorieren Sie die Luftalarmsignale nicht“, heißt es in der Meldung.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war der Luftalarm in den Gebieten Luhansk, Sumy, Charkiw, Donezk, Saporischschja, Dnipropetrowsk und Poltawa sowie teilweise im Gebiet Kirowohrad ausgerufen.