In Melitopol hat es eine starke Explosion gegeben - Bürgermeister

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Bürgermeister des von Russland besetzten Melitopol, Iwan Fedorow, hat von einer lauten Explosion in der Stadt berichtet.

Die Einzelheiten sind noch nicht bekannt und werden noch geklärt.

Lokale Fernsehsender berichten von einer Explosion im südlichen Teil der Stadt, wobei nach der Explosion schwarzer Rauch zu sehen war.

Am Vortag wurde ein Auto mit vier Kollaborateuren in der besetzten Stadt Mykhailivka (Saporischschja) in die Luft gesprengt.