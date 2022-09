In Melitopol gab es eine weitere starke Explosion

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Bürgermeister von Melitopol, Iwan Fjodorow, sagte, es habe eine Explosion in der Stadt gegeben – die Widerstandskräfte „lassen die Invasoren nicht in Ruhe schlafen“. Er schrieb darüber am Samstag, den 24. September, in seinem Telegram-Kanal.

„Die Widerstandskräfte lassen die Invasoren wieder einmal nicht ruhig schlafen. Gerade eben: eine laute Explosion im nördlichen Teil von Melitopol“, so der Bürgermeister.

Fedorov fügte hinzu, dass ein Feuerwehrfahrzeug in die Richtung fuhr, in der die Explosion zu hören war. Der Bürgermeister sammelt weiterhin Informationen über den Vorfall.

Die Besatzungsverwaltung von Melitopol teilte ihrerseits mit, dass es einen Sabotageversuch an einem Umspannwerk in der Stadt gegeben habe und ein improvisierter Sprengsatz explodiert sei. Dies soll einen Brand verursacht haben, den die Arbeiter mit eigenen Mitteln löschten.

Melitopol ist seit dem 26. Februar unter russischer Besatzung…