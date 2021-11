In Melitopol wurde die Leiche eines Säuglings in einer Mülltonne gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Melitopol wurde die Leiche eines neugeborenen Babys ohne Anzeichen eines gewaltsamen Todes in einer Mülltonne gefunden. Der Säugling war in ein Handtuch gewickelt. Dies berichtet der Pressedienst der Polizei in der Region.

Der grausige Fund wurde der Polizei am Sonntag, den 7. November, gegen 09:30 Uhr gemeldet. Die Leitung der Polizei von Melitopol, ein Ermittlungsteam, Experten und ein Diensthund kamen zum Tatort.

„Die Polizei stellte fest, dass zwei Anwohner in einem Abfalleimer in der Nähe eines Wohnhauses in der Jaroslaw-der-Weise-Straße in Melitopol eine Plastiktüte mit einem Handtuch fanden, in das die Leiche eines Kindes eingewickelt war. Ein Untersuchungsteam fand die Leiche eines neugeborenen Babys (eines Jungen) ohne Anzeichen eines gewaltsamen Todes“, heißt es in der Erklärung.

Die Leiche des Kindes ist zur gerichtsmedizinischen Untersuchung geschickt worden, um die Todesursache festzustellen.

Die Polizei sucht nach der Mutter des Säuglings und klärt alle Umstände des Vorfalls. Es wurde eine Voruntersuchung gemäß Absatz eingeleitet. 2 des Artikels 115 (Vorsätzlicher Mord mit zusätzlicher Kennzeichnung Unfall) des Strafgesetzbuches der Ukraine.

Zuvor war berichtet worden, dass in der Region Ternopil ein Säugling in einem Sack gefunden worden war. Das Neugeborene wurde mit Unterkühlung ins Krankenhaus eingeliefert. Seine Mutter wird von den Strafverfolgungsbehörden gesucht

Wir möchten hinzufügen, dass in Melitopol die Leiche eines Mädchens am Straßenrand gefunden wurde. Eine der Versionen ist Selbstmord, da sich das Mädchen unter das Auto geworfen haben könnte…