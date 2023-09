Die Meteorologen haben das Wetter für das Wochenende vorhergesagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Regen mit Gewittern und Nebel wird einen Teil der Ukraine über das Wochenende, 16. bis 18. September, bedecken. Dies geht aus der Vorhersage des Ukrainischen Hydrometeorologischen Zentrums hervor, die auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht wurde.

In den nächsten drei Tagen erwarten die Ukrainer überwiegend trockenes Wetter, ohne Niederschlag. Lediglich am Samstagabend im Süden und Südosten des Landes sowie am Sonntag und Montag in den Karpaten ist mancherorts mit kurzen Regenfällen mit Gewittern zu rechnen.

In den westlichen und nördlichen Regionen wird in der Nacht und am Morgen stellenweise Nebel vorhergesagt.

Die Lufttemperatur wird in der Nacht +7…+12 Grad Celsius betragen, und in Transkarpatien und im Süden des Landes, am 18. September in den westlichen Regionen – +13…+18.

Tagsüber am Samstag, den 15. September, beträgt die Lufttemperatur +19…+24 Grad, und im Süden, am 17. und 18. September in den meisten Gebieten +22…+27.