Schlechtes Wetter kommt in die Ukraine: Wo ist es zu erwarten?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Das Wetter in der Ukraine wird morgen, am 12. Februar, sonnig, aber kalt sein. Das alles wegen des Hochdruckgebiets, das sich dem Land nähern wird. Nassschnee wird nur in den meisten Gebieten fallen, und trockenes Wetter wird nur im südlichen Teil des Landes auftreten.

Dies berichtet die Meteorologin Natalia Didenko.

Am Samstag wird der Wind aus nordwestlicher Richtung kommen und böig sein, und es ist mit Sturmböen von bis zu 15-20 Metern pro Sekunde zu rechnen.

In Kiew wird für die kommende Nacht und den Morgen nasser Schnee vorhergesagt. Nachts wird es in der Stadt etwas frostig sein, während die Tagestemperaturen auf 3 Grad Celsius steigen werden. Außerdem ist mit starkem Wind zu rechnen.

Wettervorhersage für die Ukraine am 12. Februar. Foto: Natalia Didenko

Wie hoch wird die Temperatur im Februar sein?

Anatolii Prokopenko, stellvertretender Direktor des Ukrhydrometcentr, erklärte gegenüber der Segodnya Gazeta, dass die monatliche Durchschnittstemperatur im Februar zwischen 0 und 4 Grad unter Null liegen wird, im Karpatenhochland sogar bis zu 6 Grad unter Null, was nahe an der Norm liegt (d.h. im Februar wird es 1-2 Grad wärmer sein als im Januar – Anm. d. Red.) Im Süden der Region Odessa sowie auf der Krim und in der Region Transkarpatien – bis zu 4 Grad Celsius.

