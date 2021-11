Die Wettervorhersage für Dezember in der Ukraine wurde bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die monatliche Durchschnittstemperatur im Dezember wird in der Ukraine voraussichtlich zwischen 4 Grad unter Null und 3 Grad über Null liegen. Dies ist nahe an der Klimanorm, sagte das Ukrhydrometzentrum am Mittwoch, 24. November.

Die monatlichen Niederschlagsmengen werden mit 33-78 mm, in den Bergregionen teilweise mit 81-105 mm prognostiziert, was im Rahmen der Norm liegt (im nordöstlichen Teil etwas weniger als die Norm).

Langfristige Beobachtungen zeigen, dass im Dezember die monatliche Durchschnittstemperatur in der Ukraine 1-5 Grad unter dem Gefrierpunkt liegt, in Transkarpatien und den südlichen Regionen 0-2 Grad unter dem Gefrierpunkt, auf der Krim bis zu 6 Grad über dem Gefrierpunkt.

Absolutes Minimum der Lufttemperatur macht 24-32 Grad Frost, im Osten, Nordosten und Czernowitz Regionen in einigen Orten 33-35 Grad Frost, in Prikarpattya bis zu 38 Grad Frost, in Transkarpaten und dem Süden des Landes in einigen Orten 17-23 Grad Frost, im Süden der Krim 10-19 Grad Frost.

Absolute Höchsttemperatur – 10-18 Grad Hitze, in Prikarpattya und im Süden des Landes bis zu 20 Grad, im Süden der Krim bis zu 25 Grad.

Die durchschnittliche monatliche Niederschlagsmenge beträgt 30-66 mm, in Transkarpatien, den Karpaten und den Berggebieten der Krim 76-139 mm.

„Die Schneedecke bildet sich auf dem größten Teil des Gebiets, nur im südlichen Teil bildet sie sich nicht jedes Jahr. Im Dezember werden starke Winde, Schneestürme, Schneeregen, Nebel und Eis beobachtet“, so das Ukrhydromet-Zentrum.