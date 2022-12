Metinvest hat über die im Krieg verlorenen Vermögenswerte berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Stahlunternehmen Metinvest hat durch den Krieg schwere Verluste erlitten: Einige Anlagen wurden teilweise oder vollständig zerstört, und aufgrund der Blockade der Seehäfen können die Unternehmen ihre Produkte nicht an die Kunden liefern. Metinvest-CEO Jurij Ryzhenkov sagte dies in einem Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera, so der Metinvest-Pressedienst.

„Metinvest wurde durch den Krieg sehr stark beeinträchtigt. Wir haben die operative Kontrolle über zwei Stahlwerke, Azovstal und Illich Steel, verloren, die im Jahr 2021 rund 8,6 Mio. Tonnen Stahl produzierten. Seitdem liegen sie brach und sind wahrscheinlich teilweise beschädigt oder zerstört. Diese Situation hat sich auch auf unsere Unternehmen in Großbritannien und Italien ausgewirkt, die auf Halbfertigprodukte von Illich Steel angewiesen sind“, sagte er.

Ryzhenkov betonte auch, dass die ukrainischen Seehäfen für die Exporte des Unternehmens von zentraler Bedeutung sind, aber jetzt kann Metinvest den Seeweg nicht nutzen, um Produkte auf die Märkte in Südostasien oder im Nahen Osten zu liefern.

Darüber hinaus sagte der Leiter von Metinvest, dass mehr als 7.000 Mitarbeiter der Gruppe in der ukrainischen Armee sind – das sind mehr als 10 % der Belegschaft, wenn wir die im besetzten Mariupol verbliebenen Mitarbeiter nicht mitzählen.

„Aber wir haben es nicht nur geschafft, die Produktion in allen verbleibenden Anlagen unter unserer Kontrolle aufrechtzuerhalten, sondern auch die Streitkräfte der Ukraine aktiv zu unterstützen. Im Rahmen von Rinat Achmetows Initiative zur Militarisierung der Stahlfront stellen wir der Armee Schutzwesten, Drohnen, Helme, Fahrzeuge und andere militärische Ausrüstung zur Verfügung“, betonte Ryzhenkov.