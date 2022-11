сЕО Metinvest: Azovstal ist ein Symbol, das wiederhergestellt werden muss

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Krieg mit Russland wird mit der Befreiung aller ukrainischen Gebiete enden, woraufhin alle Unternehmen, darunter auch Azovstal, in der besetzten Stadt Mariupol wiederhergestellt werden. Dies erklärte der CEO der Metinvest-Gruppe, Jurij Ryschenkow, in einem Interview mit BBC Radio 4, wie der Metinvest-Pressedienst am Mittwoch, 23. November, mitteilte.

„Nach der Räumung werden wir nach Mariupol zurückkehren und mit dem Wiederaufbau der Unternehmen beginnen. Natürlich werden wir die alte Industrie nicht in ihrer Vorkriegsform wieder aufbauen. Wir werden dort eine neue Industrie aufbauen, die moderner und umweltfreundlicher ist. Was die Finanzierung dieses Wiederaufbaus angeht, so warten wir auf Hilfe, zum Beispiel von der Regierung und von den Reparationen, die wir von Russland erhalten werden“, sagte er.

Ryzhenkov fügte hinzu, dass die Ukraine nach dem Sieg einen Wiederaufbauplan benötigt, der dem Marshall-Plan ähnelt, der für den Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg aufgestellt wurde.

„Es ist sehr traurig, dass Azovstal nicht für die Wolkenkratzer in London oder die Kreuzfahrtschiffe im Mittelmeer berühmt geworden ist, die aus dem dort produzierten Stahl gebaut wurden. Die Pflanze wurde weltberühmt, weil sie zerstört wurde. Ich denke, dass sowohl die Menschen in Mariupol als auch wir alle das Gefühl teilen, dass Azovstal ein Symbol ist, das wir wiederherstellen müssen“, betonte er.