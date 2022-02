Metinvest auf der Suche: Steuerdienst bestätigt keine Schulden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Steuerdienst hat offiziell bestätigt, dass die Metinvest-Gruppe keine Steuerschulden hat, teilte das Unternehmen in einer Erklärung nach den Durchsuchungen durch die Strafverfolgungsbehörden in seinen Unternehmen in Krywyj Rih mit.

Das Unternehmen sagt, dass Berichte über zu niedrig angesetzte Steuerverbindlichkeiten der Unternehmen der Gruppe unwahr sind.

Das Unternehmen hat es auch versäumt, Angaben zu den Gründen für die Behauptung zu machen, dass Steuern in Höhe von 18 Milliarden Hrywnja zu wenig gezahlt wurden. Allein im Jahr 2021 hat die Gruppe 52,7 Mrd. Hrywnja an Steuern und Gebühren an die Haushalte aller Ebenen in der Ukraine überwiesen, das ist 2,4 Mal mehr als im Jahr 2020.

Das Unternehmen behauptet außerdem, dass die Durchsuchungen unter erheblichen Verstößen gegen die Rechtsvorschriften durchgeführt wurden. Insbesondere enthielt das Gerichtsurteil keine Angaben zur Geltungsdauer, und die Ermittlungsmaßnahmen fanden teilweise in Räumlichkeiten und an Adressen statt, die in den Gerichtsurteilen nicht genannt wurden. Die Sicherheitskräfte blockierten auch die Videoaufzeichnung der Ermittlungsmaßnahmen durch die Anwälte des Unternehmens.

In diesem Zusammenhang ist das Unternehmen der Ansicht, dass der Zweck der Durchsuchungen nicht darin bestand, Gegenstände oder Dokumente im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu finden, sondern Druck auf die Unternehmen auszuüben…