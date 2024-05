Der Minister sagte, wie viele Häftlinge bereits zur Mobilisierung entlassen wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Etwa 20.000 Gefangene und Untersuchungshäftlinge haben die Möglichkeit, sich den Streitkräften anzuschließen, sagte der Justizminister.

In der Ukraine sind etwa 350 Häftlinge auf Bewährung zur Mobilisierung in die Armee entlassen worden. Dies gab Justizminister Denys Maljuska in einem Interview mit der New York Times bekannt.

Er sagte auch, dass die Gerichte bereits die meisten der 4.300 derartigen Anträge prüfen.

Ihm zufolge haben etwa 20.000 Gefangene und Untersuchungshäftlinge die Möglichkeit, den Streitkräften beizutreten.

Maluska fügte hinzu, dass auch eine Person, die wegen eines einzigen Mordes verurteilt wurde, von einer weiteren Bestrafung für die Mobilisierung in die Armee ausgenommen werden könnte, wenn ihr Verbrechen nicht durch z.B. sexuelle Gewalt belastet war.

Der Minister deutete auch an, dass viele Häftlinge noch unentschlossen sind und zunächst die Ergebnisse der Mobilisierung der ersten Welle von zu diesem Zweck entlassenen Verurteilten sehen wollen.

Sie wollen wissen, wie hoch die Qualität der Ausbildung ist, ob die ehemaligen Häftlinge zufrieden sind und ob sie angemessen behandelt werden. Das wird der Schlüssel sein, sagt der Minister.

Wir erinnern daran, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj das Gesetz zur Mobilisierung von Sträflingen unterzeichnet hat. Das Gesetz sieht Bewährung für Sträflinge vor, die sich entscheiden, einen Vertrag mit den Streitkräften der Ukraine zu unterzeichnen.

Chmelnyzkyj hat bereits 50 Sträflinge freigelassen, die den Wunsch geäußert hatten, mobilisiert zu werden.