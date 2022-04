Das Ministerium für Agrarpolitik hat über den Stand der Aussaat informiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine hat bereits 1,07 Mio. ha ausgesät, das sind 7,9 % der für die laufende Saison geplanten 13,44 Mio. ha, berichtete der Pressedienst des Ministeriums für Agrarpolitik am Freitag, den 8. April.

Die Aussaatkampagne ist also in allen Regionen der Ukraine im Gange, mit Ausnahme der Region Luhansk, in der praktisch auf dem gesamten Gebiet gekämpft wird.

Es wird festgestellt, dass die Gesamtaussaatmenge im Jahr 2022 um 14 % über den Zahlen des letzten Jahres liegt: 1,07 Millionen Hektar wurden bereits ausgesät, gegenüber 0,94 Millionen Hektar im letzten Jahr.

Nach Angaben des Ministeriums ist geplant, die Anbaufläche für die Frühjahrsaussaat 2022 wegen des Krieges um 20,5 % von 16,92 Mio. ha auf 13,44 Mio. ha zu reduzieren.

Gleichzeitig wurden im vergangenen Jahr 7,7 Mio. ha Wintergetreide für die Ernte 2022 ausgesät, darunter 6,5 Mio. ha Winterweizen, 1 Mio. ha Gerste und 0,16 Mio. ha Roggen.