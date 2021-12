Das Ministerium für digitale Transformation hat mitgeteilt, wie viele Dörfer an das Internet angeschlossen sind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mehr als 2,5 Tausend Dörfer sind im Rahmen des staatlichen Programms bereits an das Hochgeschwindigkeitsinternet angeschlossen worden, so der Minister für digitale Transformation Michail Fedorow. Dies teilte der Pressedienst des Ministerkabinetts am Mittwoch, 22. Dezember, mit.

„Mehr als 2,5 Tausend kleine Dörfer wurden bereits im Rahmen des Projekts „Internet Subvention“ angeschlossen. In den nächsten Wochen wollen wir unser Ziel erreichen – dreitausend Dörfer werden Zugang zum optischen Internet erhalten. Das sind etwa eine Million Ukrainer und mehr als 6000 verschiedene soziale Objekte. Dieses Projekt bringt uns dem Hauptziel – 95 % der Bevölkerung mit Hochgeschwindigkeitsinternet zu versorgen – ein großes Stück näher“, so der Minister.

Der Minister fügte hinzu, dass in diesen Dörfern insgesamt etwa 850 Tausend Ukrainer leben.

„Insbesondere wurden 840 Schulen, 1.500 medizinische Einrichtungen und 780 Bibliotheken in diesen Dörfern an das Hochgeschwindigkeitsinternet angeschlossen“, so Fedorov.

Er fügte hinzu, dass das Ministerium plant, im Jahr 2022 eine hochwertige Internetverbindung auf den Bahngleisen bereitzustellen.

Nach Angaben des Ministeriums wechselten im Jahr 2021 8 Mio. Ukrainer von 3G zu 4G und weitere 3 Mio. nutzten zum ersten Mal Hochgeschwindigkeitsverbindungen auf ihren Mobiltelefonen…