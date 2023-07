Ministerkabinett genehmigt 20.000 Tonnen Zucker für den Export nach Rumänien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Ministerkabinett hat auf einer Sitzung am 7. Juli eine Quote von 20.000 Tonnen Zucker festgelegt, die bis zum 15. September nach Rumänien exportiert werden können. Der ständige Vertreter der Regierung bei der Werchowna Rada, Taras Melnychuk, sagte auf Telegram.

„Es wurde eine Quote für Zuckerexporte aus der Ukraine bis zum 15.09.2023 in Höhe von 20 Tausend Tonnen festgelegt, und es ist vorgesehen, dass die Prüfung von Anträgen auf Lizenzen in der vom Wirtschaftsministerium vorgeschriebenen Weise durchgeführt wird, und die Erteilung von Lizenzen – auf der Grundlage von Anträgen auf Lizenzen für den Export solcher Waren nach Rumänien und die Genehmigung des Landwirtschaftsministeriums, die innerhalb eines Tages ohne Beteiligung des Subjekts der Außenwirtschaftstätigkeit im interministeriellen Informationsaustausch zur Verfügung gestellt wird,“ – schrieb er.

Melnychuk wies darauf hin, dass die Regierung entsprechende Änderungen am Volumen der Quoten für Waren, deren Ausfuhr lizenzpflichtig ist, vorgenommen hat, die durch das Dekret über die Genehmigung der Listen von Waren, deren Ausfuhr und Einfuhr lizenzpflichtig sind, und der Quoten für 2023 genehmigt wurden.