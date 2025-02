Das Ministerkabinett hat die Regulierung des Glücksspiels von der CRGC an das Ministerium für digitale Transformation übertragen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Ministerkabinett hat die Funktionen der Regulierung des Glücksspiels und der Lotterien von der Glücksspielkommission (CRGC) auf das Ministerium für digitale Transformation übertragen, sagte der Vertreter der Regierung in der Werchowna Rada Taras Melnychuk nach der Sitzung. Die Entscheidung über die Teilreform wurde von der Werchowna Rada im Dezember 2024 angenommen. Zu den wichtigsten Änderungen gehört, dass das Ministerium für digitale Transformation die Befugnis erhält, Lizenzen zu erteilen und zu kontrollieren, dass das Lizenzierungsverfahren automatisiert wird und dass 14,35 Mio. Hrywnja aus dem Haushalt der KRAIL in das neue Regulierungssystem übertragen werden. Zur Erinnerung: Am 4. Dezember hat die Werchowna Rada den Gesetzentwurf Nr. 9256-d über die Auflösung der Kommission für die Regulierung des Glücksspiels und der Lotterien (KRAIL) und die Verstärkung der Kontrolle über das Glücksspielgeschäft angenommen.