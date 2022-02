Das Ministerkabinett hat die verbleibende Gasmenge für das Frühjahr prognostiziert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Mindestens 7 Mrd. Kubikmeter Gas werden nach dem Ende der Heizperiode in den Speichern verbleiben, so die Erste Stellvertretende Ministerpräsidentin Julija Swiridenko. Diese Prognose gab sie auf einer Sitzung des Kongresses der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften am Freitag, den 11. Februar, in Charkiw ab.

„Selbst am Ende der Heizperiode werden wir noch mindestens 7 Milliarden Kubikmeter Gas in den Speichern haben“, sagte sie.

Derzeit befinden sich rund 10,67 Milliarden Kubikmeter Gas in den Speichern. Aufgrund der Erwärmung im Februar ist die tägliche Entnahme rückläufig.

Im vergangenen Jahr endete die Heizsaison am 29. April (sie begann am 20. Oktober) und es wurden mehr als 13,1 Milliarden Kubikmeter Gas verbraucht.

Diese Heizsaison begann in der Ukraine mit 18,7 Mrd. Kubikmetern Gas, von denen 8 Mrd. bereits verbraucht wurden…