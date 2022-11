Das Ministerkabinett hat ein Verbot für die Ausfuhr von Brennholz verhängt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainische Regierung hat am Freitag, den 25. November, ein Verbot für die Ausfuhr von Brennholz verhängt, um die Versorgung der ukrainischen Bevölkerung mit dieser Energiequelle sicherzustellen. Dies gab Ministerpräsident Denys Schmyhal auf einer Sitzung des Ministerkabinetts bekannt.

„Heute fasst die Regierung auch einen wichtigen Beschluss über das Verbot der Ausfuhr von Brennholz. Dies wird zu seiner Akkumulation in der Ukraine beitragen. Schließlich ist Holz in vielen Gemeinden, vor allem in Grenzregionen, heute die wichtigste Ressource zum Heizen. Russlands Angriffe auf das Energiesystem verstärken nur dessen strategische Bedeutung“, sagte der Ministerpräsident…